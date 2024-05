Caressa DIFENDE Allegri: «Ha portato la Juve in CHAMPIONS superando anche le PENALIZZAZIONI»

Il giornalista Fabio Caressa ha voluto parlare dell’esonero di Massimiliano Allegri dalla Juventus dopo le polemiche di Atalanta Juve

Il giornalista Fabio Caressa a Sky Sport ha voluto parlare del possibile esonero di Allegri dopo quanto successo nel postpartita di Atalanta Juve.

«Ieri c’è stata l’esplosione di un uomo che sta come una pentola a pressione da un anno e mezzo. Ricordiamo che in questi mesi Allegri ha passato il cambio di proprietà, l’arrivo della nuova proprietà impegnata a risolvere questioni economiche e legali e non poteva occuparsi della situazione tecnica sportiva. Lui ha preso la squadra e l’ha portata a fine campionato in posizione di Champions prima della penalizzazione, da manager. E’ stato manager anche nel periodo in cui la Juve ha iniziato bene in campionato, ha fatto punti insperati, è stata dietro all’Inter. Poi è arrivato Giuntoli, Allegri preferiva una soluzione diversa, una soluzione con lui e Manna come manager. Lo stima molto, hanno un ottimo rapporto, ha molto apprezzato quanto fatto in Under 23».