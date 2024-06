Retegui: «MERCATO? La mia priorità è sempre stato il Genoa. Sulla mia esperienza in NAZIONALE»

Le parole del centravanti della Nazionale Retegui sul suo percorso sia in azzurro che per quanto concerne il giocatore del Genoa

A Sestri Levante, l’attaccante della Nazionale e del Genoa Retegui ha parlato dei rossoblu e dell’Italia. Le parole a Tuttomercatoweb.

«Questa è la seconda volta qui perché quando ero venuto in Italia la prima volta era quando ero molto piccolo. È grazie al mio bisnonno se sono qua, a Sestri Levante, una città bellissima, tranquilla, con la spiaggia e il mare. Mi piace tanto, sono un ragazzo tranquillo, mi piace stare col mate sulla spiaggia prendendo il sole. Qua a Sestri Levante ma anche a Genova. Sono felice. Voglio ringraziare tutto il Genoa, tutti i tifosi, tutti coloro che lavorano nel club e che mi aiutano. Per me è più importante essere una persona migliore prima ancora che un calciatore migliore. È importante per me il calore della gente, mi ha aiutato ad ambientarmi in Italia. Avevo altre opportunità ma la chiamata del mister è stata importante. La prima cosa che ho pensato è che sarei arrivato in una grande squadra, con grandissimi titoli e una grande storia. Giocare nel Genoa era anche più vicino per andare in Nazionale, perché tutti gli italiani potevano vedere come fossi come giocatore e come persona».