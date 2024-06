Kelly Newcastle, arriva l’annuncia UFFICIALE del giocatore. Ecco il COMUNICATO

Kelly Newcastle, ora è UFFICIALE. Il COMUNICATO del club inglese sul nuovo acquisto in questa sessione di calciomercato

Attraverso un comunicato ufficiale, il Newcastle ha ufficializzato l’arrivo di Lloyd Kelly a parametro zero. Il difensore era da tempo sul taccuino anche del Milan, per poi decidere la via inglese.

COMUNICATO – «Il Newcastle United è lieto di annunciare che il difensore Lloyd Kelly si unirà al club il 1° luglio 2024. Il 25enne passerà al St. James’ Park in vista della stagione 2024-25, dopo cinque anni all’AFC Bournemouth, dove è stato originariamente portato dall’allenatore dei Magpies Eddie Howe. Kelly diventa il primo arrivo del club della finestra di mercato estiva dopo aver messo nero su bianco un contratto a lungo termine e indosserà la maglia numero 25. L’ex nazionale inglese Under 21, che può giocare centralmente o a sinistra della difesa, ha giocato 23 volte in Premier League la scorsa stagione quando le Cherries si sono assicurate un 12° posto».