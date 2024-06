Sneijder RIVELA: «Mio padre ha una malattia terminale. Sono giorno molto delicati»

Sneijder-Inter, la rivelazione lascia sbigottiti: l’ex nerazzurro ha svelato una MALATTIA INCURABILE del padre

Intervistato da Weekend, Sneijder, ex centrocampista dell’Inter, ha voluto rivelare una notizia scioccante che riguarda il padre.

PAROLE – «Mio padre è malato terminale, non guarirà. Per questo cerco di godermi i momenti belli con lui finché la qualità della sua vita è ancora dignitosa. Mi sto godendo ogni secondo anche se so che queste malattie sono terribili. Mi sono trasferito da lui per poter trascorrere del tempo insieme. Ho pensato che fosse una buona cosa da fare. Mi sono sbarazzato di tutto e mi sono trasferito da lui per poter stare insieme. Quanto tempo rimarrò lì? Spero per altri vent’anni, vedremo».