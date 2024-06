Italia, Fagioli SALTA la partita con l’Albania: le CONDIZIONI del centrocampista della Juventus

Nicolò Fagioli salterà la prima partita dell’Europeo dell’Italia di Luciano Spalletti: niente gara con l’Albania

Giungono novità dal ritiro dell’Italia in vista del debutto ai campionati Europei. Nicolò Fagioli non ci sarà per la prima gara degli Azzurri contro l’Albania per via di un edema osseo sul perone.

Il centrocampista della Juventus sarà dunque indisponibile nonostante fosse tornato ad allenarsi in gruppo. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni e i tempi di recupero.