Calciomercato Bayern Monaco, UFFICIALE l’acquisto di quel giocatore. Ecco il comunicato

Ufficiale: il Bayern ha concluso l’accordo di calciomercato per ingaggiare Hiroki Itō. Per il difensore sono pronti 30 milioni di euro

Tutto fatto in casa Bayern Monaco per l’acquisto di Hiroki Ito in questa sessione di calciomercato: 30 milioni di euro con tanto di clausola rescissoria. Ecco il comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO – Hiroki Ito ha firmato per l’FC Bayern fino all’estate 2028. Firmato contratto per il CB giapponese, primo acquisto per Vincent Kompany.