Bundesliga, i risultati della 7ª giornata: poker del Bayern, tripletta di Kane; rimonta Leverkusen

Risultati della 7ª giornata di Bundesliga: il Bayern Monaco travolge lo Stoccarda, tripletta di Harry Kane; vincono anche Lipsia e Leverkusen

7ª giornata piena di incroci interessanti in Bundesliga, che vede ancora il duello in vetta tra Bayer Monaco e RB Lipsia: entrambe vincono, i bavaresi con il 4-0 allo Stoccarda – prossimo avversario della Juve – con la firma del solito Kane autore di una tripletta, mentre la squadra della Red Bull vince in casa del Mainz con i gol di Xavi Simons e Orban. Vittoria importante in rimonta contro l’Eintracht Francoforte per il Bayer Leverkusen: con questa vittoria i campioni in carica ritornano al quarto posto, dietro al duo di testa e al Friburgo, anche lui vittorioso con l’Heidenheim.

Hoffenheim-Bochum 3-1 (11′ Kramaric, 64′ Butler, 76′ Gamboa [B], Tabokovic)

Friburgo-Augsburg 3-1 (34′ Grifo, 37′ Lienhart, 45’+1′ Gunter, 65′ Tietz [A])

Bayer Leverkusen-Eintracht 2-1 (16′ Marmoush rig. [E], 25′ Andrich, 71′ Boniface)

Borussia M’Gladbah-Heidenheim 3-2 (12′ Scienza [H], 22′ Itakura, 62′, 75′ rig. Kleindienst, 80′ Pieringer rig. [H])

Mainz-RB Lispisa 0-2 (20′ Xavi Simons, 37′ Orban)

Bayern Monaco-Stoccarda 4-0 (57′, 60′, 80′ Kane, 89′ Coman)