Bayern Monaco, nuovo record per Harry Kane dopo il gol con il St Pauli: il primo trofeo in bacheca si avvicina?

Bayern Monaco, nuovo record per Harry Kane dopo il gol contro il St Pauli: l’attaccante inglese è vicino a vincere il suo primo trofeo in carriera

Con la vittoria contro il St Pauli il Bayern Monaco si avvicina sempre di più alla vittoria della Bundesliga: i bavaresi hanno 6 punti di vantaggio sul Bayer Leverkusen con 7 partite da giocare da qui a fine stagione. Contro la squadra di Amburgo a segno anche Harry Kane: l’attaccante inglese, al suo 22° gol stagionale in campionato vede sempre più vicino il suo primo trofeo di squadra in carriera, mai arrivato nonostante i numerosi gol e record individuali raggiunti in Premier League. Con il suo passaggio lo scorso anno al Bayern, dopo 11 anni di vittorie e nonostante i suoi 36 gol su 32 partite, finì la stagione ancora senza vittorie.

Intanto con la rete contro il St Pauli l’attaccante inglese ha raggiunto un nuovo record: ha segnato infatti a ogni avversario affrontato in campionato tra Premier League e Bundesliga. Intanto nel suo futuro ci potrebbe essere un ritorno in Inghilterra, con il Liverpool molto interessato, ma la priorità adesso è mettere in bacheca il suo primo trofeo in carriera.