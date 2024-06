Real Madrid, un club in TRATTATIVE AVANZATE per Nacho: ecco dove potrebbe andare l’obiettivi di molte squadre di Serie A

Nacho è pronto a salutare il Real Madrid dopo aver passato una vita con i Blancos. Ecco la sua possibile nuova destinazione

Ha salutato il Real Madrid alzando da capitano la Champions League. Non poteva finire meglio la favola di Nacho con il club della capitale spagnola. Ora però è tempo dei saluti, ma il difensore rimane molto richiesto.

Oltre alle tante squadre di Serie A che lo bramano, secondo Fabrizio Romano la destinazione più probabile sembra sia l’Arabia Saudita. Infatti, l’Al Itthiad è in trattative avanzate per il difensore spagnolo e come riporta L’Equipe ci sono colloqui in corso.