Germania-Scozia: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

All’Allianz Arena l’incontro d’apertura degli Europei Germania Scozia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Allianz Arena va in scena la prima partita degli Europei tra Germania e Scozia. I padroni di casa aprono la competizione che li vede tra i favoriti per la vittoria, mentre gli scozzesi si sono qualificati arrivando alle spalle della Scozia nel loro girone ed eliminando la Norvegia di Haaland. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Germania-Scozia, le probabili formazioni

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos, Gundogan; Musiala, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann.

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Hendry, Tierney; Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson; McGinn, McTominay; Adams. Ct. Clarke.

Germania-Scozia: orario e dove vederla in tv

Germania-Scozia si gioca alle ore 21 di venerdì 14 giugno. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 e su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW Tv per gli abbonati e su Rai Play.