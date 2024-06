Italia-Albania: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al Westfalenstadion l’incontro degli Europei Italia Albania: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Westfalenstadion va in scena la partita degli Europei tra Italia e Albania, primo turno del girone B. Per gli Azzurri prima sfida del girone contro la nazionale di Sylvinho, in una sfida già decisiva visto le successive contro Croazia e Spagna. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Italia-Albania, le probabili formazioni

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Cristante, Jorginho, Dimarco; Chiesa, Frattesi; Scamacca. Ct. Spalletti.

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Kumbulla, Djimsiti, Mitaj; Bajrami, Asllani, Ramadani; Asani, Broja, Hoxha. Ct. Sylvinho.

Italia-Albania: orario e dove vederla in tv

Italia-Albania si gioca alle ore 21 di sabato 15 giugno. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 e su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW Tv per gli abbonati e su Rai Play.