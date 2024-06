De Vrij: «Per l’Olanda darò tutto in vista degli EUROPEI. Io credo che in questo torneo...»

De Vrij, difensore centrale dell’Inter, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti dell’Olanda in vista degli Europei

Intervistato da ‘Algemeen Dagblad, Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua Olanda.

PAROLE – «Dopo quel Mondiale ho ricevuto molte domande sul mio futuro nella squadra olandese. Non ho giocato nessun minuto in quel torneo, ma non dirò mai di no alla nazionale olandese. Continuo a considerarlo un enorme onore. È fantastico poter giocare tutte queste partite importanti. Mi sento bene e in forma. Sono pronto per gli Europei. Ovviamente non è un torneo a cui puoi semplicemente partecipare. Potremmo non essere i favoriti, ma non sempre vincono i più forti».