Milan, tutto fatto per Paratici: firma in arrivo, ma spunta una clausola

Le ultime sul nuovo direttore sportivo del Milan, con la firma di Fabio Paratici sempre più vicina. Tutti i dettagli in merito alla trattativa

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe ormai incassato il sì definitivo di Fabio Paratici per diventare il nuovo direttore sportivo. Da sistemare solo gli ultimi dettagli, con una particolare clausola.

I rossoneri vogliono infatti assicurarsi una via d’uscita blindata in caso di condanna penale del dirigente nel processo per l’inchiesta sui bilanci della Juventus.