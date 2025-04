Chelsea-Tottenham: dove vederla, orario e probabili formazioni

A Stamford Bridge la sfida di Premier League tra Chelsea-Tottenham: le ultimissime di formazione con orario e dove vederla in tv

A Stamford Bridge a Londra si giocherà la gara valevole per la 30ª giornata di Premier League tra Chelsea-Tottenham. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Fofana, Badiashile, Colwill, Cucurella; Reece James, Caicedo; Sancho, Enzo Fernandez, Nkunku; Neto. Allenatore: Maresca.

Tottenham (4-3-3): Vicario; Spence, Romero, Davies, Udogie; Bentancur, Gray, Bissouma; Johnson, Solanke, Tel. Allenatore: Postecoglou.

Orario e dove vederla in tv

Chelsea-Tottenham si gioca alle ore 21:00 di giovedì 3 aprile per la 30ª giornata di campionato di Premier League. Verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Calcio. La partita sarà visibile in streaming per i clienti Sky su Sky Go o per i clienti NOW TV sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.