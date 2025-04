Inzaghi post Milan Inter: «Potevamo andare in vantaggio, ma abbiamo sprecato troppo. Proveremo a fare questo al ritorno»

Milan Inter, le parole dell’allenatore Simone Inzaghi nel post partita della semifinale di Coppa Italia 2024/2025

Ai microfoni di SportMediaset, l’allenatore Simone Inzaghi ha voluto parlare così della semifinale d’andata di Coppa Italia 2024 2025 Inter Milan.

LA PARTITA – «Potevamo andare in vantaggio nel primo tempo in due occasioni. Il gol subito probabilmente ci ha aiutato perché abbiamo fatto meglio nella seconda frazione. Sappiamo che non è facile giocare contro il Milan. Sul primo gol c’è stato un rimpallo clamoroso tra Thuram e Frattesi che è finito nei loro piedi».

RITORNO– «Non abbiamo fatto calcoli. Speriamo nella gara di ritorno di avere più scelte».

LE PROSSIME PARTITE – «Sappiamo di avere più partite del Milan da giocare ma proviamo grandissimo orgoglio. Ho la fortuna di allenare questo gruppo: sono veramente felice di essere il loro allenatore».