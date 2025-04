Calciomercato Juve, in dubbio il futuro di Conceicao e Kolo Muani: un fattore decisivo, la situazione

Le ultime sul futuro con la Juve di Francisco Conceicao e Randal Kolo Muani in vista del calciomercato estivo. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il futuro di Francisco Conceicao e Randal Kolo Muani alla Juve resta in dubbio. Decisiva sarà infatti l’eventuale qualificazione alla prossima Champions League.

Una situazione che, in caso di mancato riscatto, impedirebbe ai due calciatori arrivati in prestito anche di disputare il Mondiale per Club con i bianconeri.