Calciomercato Empoli, sarà addio per Ismajli (indipendente dalla retrocessione). Due squadre su di lui

Calciomercato Empoli, quali sono le novità dietro il possibile futuro di Ismajli: al di là di quale sarà la prossima mossa delle big italiane

Calciomercato Empoli ed è subito il tema targato Ismajli: l’esperto difensore azzurro infatti potrebbe lasciare la Toscana nonostante la buona stagione, e dall’altra parte comunque gli interessi delle cosiddette big del calcio italiano.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, il difensore potrebbe non rinnovare per liberarsi successivamente a parametro zero: nel mezzo gli interessi sia della Juve che del Napoli. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.