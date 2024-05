Roma Juve: De Rossi ha un salvatore. E anche un giovane di personalità e talento

Roma Juve, voti e pagelle dei quotidiani: De Rossi può contare su Svilar e Baldanzi, personalità e talento

Un punto con la Juventus, una lotta per un posto in Champions che si complica (ma si sapeva che non sarebbe stata una strada facile). La Roma di ieri sera porta a casa due prestazioni importanti: quella del portiere (e ormai non è una novità) e quella di un acquisto al mercato di gennaio.

SVILAR – Il Corriere dello Sport lo considera semplicemente il migliore tra tutti i giocatori in campo e gli assegna un convinto 7,5: «Non arriva sul primo tiro di Chiesa finito sul palo, bravo invece sulla sassata di destro dell’esterno bianconero. Fenomenale sul tiro di Locatelli e poi sul colpo di testa di Kean. Se la Roma cerca la vittoria fino alla fine è grazie alle sue parate». Anche La Gazzetta dello Sport lo vede bene, limitandosi a un 7 e a considerarlo il migliore dei suoi (quello dell’intera gara è Federico Chiesa).

BALDANZI – Piace al Corriere della Sera che lo considera il più meritevole dei giallorossi e gli dà un 7 in pagella: «Personalità e talento. Mette il piede nell’azione del vantaggio e regala una palla d’oro a Pellegrini».