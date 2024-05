Real Madrid Bayern Monaco: dove vederla, orari e formazioni

Al Santiago Bernabeu andrà in scena la semifinale di ritorno Champions League tra Real Madrid Bayern Monaco: le ultimissime e dove vedere il match

Al Santiago Bernabeu andrà in scena la semifinale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco. Le squadre ripartono dal pareggio della settimana scorsa, firmato dalla doppietta di Vinicius per gli spagnoli e da Sané e Kane per i tedeschi. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vazquez, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. All. Ancelotti.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. All. Tuchel.

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia)

Real Madrid Bayern Monaco orario e dove vederla

Bayern Monaco Real Madrid gara delle ore 21.00 di mercoledì 8 maggio. Sarà possibile guardare la sfida in esclusiva in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video, disponibile per gli abbonati tramite smart tv, console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Firestick.