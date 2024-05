Inter Oaktree, clamoroso: cambio di proprietà sempre più vicino

Inter Oaktree, secondo Sky Sport è una corsa contro il tempo da parte di Zhang per evitare il cambio di proprietà

Sky Sport definisce una corsa contro il tempo quella di Steven Zhang per tenersi l’Inter. Spiegando che: «L’Inter non è mai stata così vicina a un cambio di proprietà. Da Suning a Oaktree. La strada sembra tracciata, anche se mancano ancora alcuni giorni. Il presidente Steven Zhang le sta provando tutte ma entro martedì dovrà restituire a Oaktree il prestito da 380 milioni oppure passare la mano visto che 3 anni fa aveva dato come garanzia per il finanziamento le quote del club stesso. Oaktree aspetta e si prepara a riscuotere il pegno. Chiede il rispetto degli accordi e si dice non disponibile a rivederne i termini.

Zhang invece sperava e spera di ottenere una dilazione. Ha scritto un comunicato sul sito del club in cui ribadisce la volontà di continuare e di trovare una soluzione pacifica. Ma dicendo anche di essere pronto a tutto per difendere la stabilità della società. Dall’altro lato Oaktree non risponde pubblicamente ma rimane fermo sulla sua posizione: c’è una scadenza e un contratto da rispettare. Ha grande considerazione del management nerazzurro e nel caso non avrebbe intenzioni di fare rivoluzioni. Prima di prendere in mano il dossier Inter, però, deve aspettare gli ultimi passaggi. Ancora pochi giorni e arriverà il fischio finale: entro martedì sera o il presidente pesca un asso dalla manica e risolve o l’era Zhang si avvierà verso la conclusione».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM