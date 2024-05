Allo Stadio Grande Torino il match per la 37ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino e Milan: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo Stadio Grande Torino, Torino e Milan si affrontano nel match valido per la 37esima giornata della Serie A 2023/24.

1′ – Il match è iniziato!

5′ Doppia occasione Torino – Prima il tentativo di Ilici da punizione sbatte sulla barriera, poi sulla ribattuta ci riprova ma calcia a lato.

7′ Occasione Milan – Rossoneri vicino al vantaggio! Okafor non tira ma preferisce di andare da Pulisic: controllo e tiro in area, Masina in spaccata gliela devia in corner.

15′- Tanta intensità in questi minuti iniziali, partita maschia, ruvida. Ne risente il bel gioco

26′ – GOL DEL TORINO: Zapata porta in vantaggio i ragazzi di Juric. Linetty cambia gioco, Rodriguez non viene contrastato da Kalulu e crossa per Zapata, Thiaw non lo segue e il l’ex Atalanta di testa trafigge Sportiello.

35′ – Contestazione dei tifosi del Milan: silenzio tombale da parte dei sostenitori rossoneri. Malgrado lo spicchio a loro dedicato sia esaurito nessuno canta

39′ – GOL DEL TORINO: Pellegri fa tutto bene, si libera di un uomo e allarga per Bellanova. L’ex Cagliari crossa al centro per Ilic che tutto solo imbuca in rete di testa

45′ 2 di recupero

45′ Fine primo tempo

45′ Inizia il secondo tempo

46′ – GOL DEL TORINO: Ha segnato l’ex Rodriguez. Dormita difensiva della formazione menghina che si fa imbucare dalla progressione di Rodriguez non appena iniziato il secondo tempo. Sinistro fulminante del granata dopo che Tomori era andato a vuoto su Zapata e Pellegri

51′ – CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN: Pulisic sfreccia via a Masina, che lo atterra e lo stende nettamente

52′ – GOL DEL MILAN: ha segnato Bennacer

60′ – Ora il Milan ci crede. Possesso palla prolungato dei rossoneri che sembrano credere nella rimonta

61′ – Cambio Milan: entra Leao per Okafor

61′ – Cambio Torino: dentro Vojvoda per Rodriguez

64′ – Cambio Milan: dentro Florenzi, esce Terracciano

70′ – Sembra diminuire in intensità, col passare dei minuti, la spinta emotiva che il Milan aveva guadagnato dopo il gol del 3-1. Ora la partita è incredibilmente agonistica, con tanti contrasti che interrompono spesso il ritmo della gara.

73′ Doppio cambio Torino – Bellanova e Pellegri fuori dal rettangolo verde, Lazaro e Sanabria al loro posto

76′ Doppio cambio anche per il Milan: Giroud e Pobega entrano in campo, escono Musah e Bennacer.

79′ – Cambio Torino: dentro Lovato per un claudicante Buongiorno

80′ – Applauditissimo Alessandro Buongiorno all’uscita dal campo. Il pubblico granata prova (dimostrando il suo affetto) a convincere il difesnore (al centro delle voci di mercao) a rimanere a Torino.

87′ – Occasione Milan – Accelerazione spaventosa di Leao, che salta due uomini e poi entra in area: destro nell’angolino respinto da un super reattivo Milinkovic.

90′ – 4′ di recupero

TORINO (3-4-1-2): Milinković-Savić; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilić, Rodríguez; Ricci; Pellegri, Zapata.

A disp.: Gemello, Popa; Dellavalle, Djidji, Lovato, Savva, Sazonov; Ciammaglichella, Lazaro, Silva Pertinhes, Vojvoda; Kabić, Okereke, Sanabria. All.: Jurić.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Tomori, Terracciano; Reijnders, Bennacer, Musah; Pulisic, Jović, Okafor.

A disp.: Maignan, Mirante; Bartesaghi, Calabria, Caldara, Florenzi; Adli, Pobega, Zeroli; Giroud, Leão. All.: Pioli.