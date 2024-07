Milan, Biasin AVVISA: «Su Fofana ci sono PROBLEMI. Ecco qual è l’alternativa rossonera»

Il calciomercato Milan si infittisce con la telenovela Fofana dal Monaco. Il giornalista Biasin spiega la situazione

Fabrizio Biasin, giornalista di fede Inter, è intervenuto a TMW per analizzare il calciomercato Milan, a partire da Fofana e estendendo il discorso alla sua alternativa.

PAROLE – «Su Fofana è piombato l’United e ora a Monaco chiedono 35 fischioni, i rossoneri però hanno già in testa l’eventuale alternativa. Si chiama Rabiot e arriva dalla vicina Torino; nel caso, si tratta solo di capire quanto pretenda in commissioni la signora Rabiot (spoiler: tanto). La squadra è completa? Non ancora, ma non è neppure così indietro alle altre come qualcuno vuol far credere».