FANTACALCIO: CONSIGLI – Chi schierare nella giornata 35

Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al fantacalcio. O almeno scoprire in quale fantacalcista ti rispecchi di più…

TORINO – BOLOGNA

venerdì 03/05, ore 20.45, DAZN / Sky

Il Torino non vince da 4 turni e nelle ultime 5 partite casalinghe è riuscito a segnare una sola rete. Le speranze europee sono ridotte al minimo, chissà se qualcuno dei granata ci crede ancora davvero.

Il Bologna, l’Europa in una qualche forma, se l’è praticamente assicurata. Ha perso una sola volta nelle precedenti 14 giornate e occupa il quarto posto ma è più vicino al terzo che al quinto.

La squadra di Thiago Motta non guarda in faccia a nessuno e punta forte ai 3 punti.

Il fantacalcista logico

Il problema del gol può risolverlo solo il dottor Zapata.

Il fantacalcista intuitivo

Sceglie Kristiansen. Stagione più che convincente, manca la ciliegina del gol…

Il fantacalcista eccessivo

Finora tanti minuti e pochi bonus. La partita è davvero tosta eppure Vlasic può intrigare.

MONZA – LAZIO

sabato 04/05, ore 18.00, DAZN

Il Monza ha subito 6 reti nelle ultime due gare in casa, uscendo sconfitta in entrambe. Non vince da 5 turni e in classifica ha perso posizioni. Evidente la flessione.

La Lazio sta facendo bene in termini di risultati e sta ritrovando la forma dei suoi giocatori migliori. Può lottare ancora per i primi 5 posti magari approfittando del fatto che le altre pretendenti sono impegnate su più fronti.

Biancocelesti on fire, sfida che potrebbe regalare giocate interessanti.

Il fantacalcista logico

Zaccagni gioca ormai troppo vicino alla porta per pensare di lasciarlo fuori.

Il fantacalcista intuitivo

Provedel potrebbe rientrare. Nel caso, si tratta di una garanzia.

Il fantacalcista eccessivo

Sta trovando spazio ed è un ex. Akpa Akpro non è una brutta chiamata, anzi.

SASSUOLO – INTER

sabato 04/05, ore 20.45, DAZN / Sky

Il Sassuolo è in crisi piena: 8 gol presi in due gare, 1 solo fatto, 0 punti conquistati. La retrocessione ora è davvero a un passo, serve un miracolo sportivo.

L’Inter ha festeggiato lo scudetto tra i suoi tifosi con l’ennesima vittoria e, a dispetto di come si poteva pensare, non sembra abbia bisogno di tirare il fiato in questo finale di stagione.

Ospiti con tutti i pronostici dalla loro.

Il fantacalcista logico

Frattesi è una furia. Da schierare a occhi chiusi. Ah… è pure un ex…

Il fantacalcista intuitivo

Uscito un po’ dai radar, Asllani può essere l’intuizione vincente.

Il fantacalcista eccessivo

Qualcosa bisogna cambiare nei neroverdi, ma Laurientè rimane una certezza.

CAGLIARI – LECCE

domenica 05/05, ore 12.30, DAZN / Sky

Il Cagliari non è ancora salvo e lo sa bene, anche se quei punticini di vantaggio sono tanta roba. Partita in casa da non sbagliare, la pessima trasferta di Genova va archiviata in fretta.

Il Lecce ha il destino completamente nelle sue mani e non è intenzionato a fare disastri, la permanenza in Serie A è più che a portata.

Immaginiamo possa essere una sfida aperta giocata da entrambe con coraggio.

Il fantacalcista logico

Tornerà a comandare la difesa dopo un turno di riposo: dentro Mina.

Il fantacalcista intuitivo

Ruolo da play, ma ancora non è entrato nel tabellino dei marcatori. E’ il momento di provare Blin.

Il fantacalcista eccessivo

A Pierotti viene concesso qualche minuto in più ogni volta. In questa porterà anche un bonus?

EMPOLI – FROSINONE

domenica 05/05, ore 15.00, DAZN

L’Empoli si è risollevato con due vittorie in casa e punta al tris. Si trova sul ciglio del burrone senza nessuno che gli tenderà la mano. Basteranno le sue forze?

Il Frosinone è in striscia positiva da 5 turni anche se con un’unica vittoria. Come sopra: anche la squadra ciociara deve dare tutto per non cascare in Serie B.

Altra sfida salvezza con squadre a pari punti, ma qui la paura rischia di incidere eccessivamente.

Il fantacalcista logico

Caprile potrebbe fare la differenza in questo turno.

Il fantacalcista intuitivo

Ogni tanto spunta. Dentro Reinier.

Il fantacalcista eccessivo

Pezzella ha sempre quel mancino tagliente…

VERONA – FIORENTINA

domenica 05/05, ore 15.00, DAZN

Il Verona è a soli 2 punti dalla zona retrocessione e dunque basta davvero poco per avere di nuovo gli incubi. L’occasione di trovare un avversario stanco andrebbe sfruttata al massimo.

La Fiorentina ha giocato una partita enorme in Conference, nemmeno il tempo di respirare e subito sotto col campionato. Non sarà tanto semplice, appunto.

Toscani avanti nei pronostici, ma rimane una gara equilibrata.

Il fantacalcista logico

Folorunsho è il faro del Verona.

Il fantacalcista intuitivo

Parisi ha sfiorato l’eurogol nel turno precedente. Avrà più fortuna in questo?

Il fantacalcista eccessivo

Nzola è meritevole di una chance in questo momento.

MILAN – GENOA

domenica 05/05, ore 18.00, DAZN

Il Milan non trova la vittoria da 5 partite e anche le prestazioni non hanno convinto tutti ultimamente. Con la Champions ormai al sicuro le sfide da qui in avanti saranno sempre meno sentite.

Il Genoa ha spazzato via il Cagliari nella giornata precedente e vorrebbe regalarsi una serata magica anche a San Siro, specialmente considerando il passato da giocatore del suo attuale mister…

Per valori in campo ci aspettiamo i padroni di casa comunque favoriti.

Il fantacalcista logico

Guai a dare Giroud per finito…

Il fantacalcista intuitivo

Sportiello giocherà mica una super partita come a Torino… Perchè no?!

Il fantacalcista eccessivo

Minuti in più = bonus in più. Dentro Thorsby che di testa le prende tutte.

ROMA – JUVENTUS

domenica 05/05, ore 20.45, DAZN

La Roma si sta giocando la stagione in questo ultimo mese. La finale di Europa League è ancora possibile, di più ancora la qualificazione alla prossima Champions. Eppure può finire anche tutto al contrario…

La Juventus in trasferta è da brividi: l’ultima vittoria risale a gennaio. Si tratta di una sorta di match-point per la qualificazione Champions… sapranno mettere a segno il punto vincente?

La bilancia pende in favore dei giallorossi.

Il fantacalcista logico

Cristante è una seria e costante minaccia nei piazzati.

Il fantacalcista intuitivo

Stesso discorso per Gatti…

Il fantacalcista eccessivo

Ci si aspettava un impatto completamente diverso. Che Alcaraz metta lo zampino proprio ora?

SALERNITANA – ATALANTA

lunedì 06/05, ore 18.00, DAZN

La Salernitana si trova suo malgrado a dover disputare ancora diverse partite. Fare una prestazione di livello risulta praticamente impossibile, si cercherà semplicemente di non esagerare nel passivo.

L’Atalanta in settimana si è presa qualche punto percentuale in più verso la conquista della finale di coppa, che sarebbe un traguardo storico. E poi in questo turno di campionato potrebbe bastare il pilota automatico…

Bergamaschi con la vittoria già in tasca.

Il fantacalcista logico

L’addestramento di Lookman procede ottimamente.

Il fantacalcista intuitivo

Djimsiti non dovrebbe affrontare pericoli enormi, magari si concederà qualche uscita offensiva.

Il fantacalcista eccessivo

Pescare bonus dalla Salernitana ad oggi è un’impresa. L’eccessivo non si fa problemi: ha puntato Basic.

UDINESE – NAPOLI

lunedì 06/05, ore 20.45, DAZN

L’Udinese non si vedeva così in basso da tantissimo tempo: a 4 giornate dalla fine sarebbe una delle retrocesse. Stagione più che complicata, ma non è detta l’ultima parola.

Il Napoli guarda ancora davanti per provarci fino alla fine. Il nono posto non gli si addice per niente così come l’esclusione dalle coppe europee.

Situazioni analoghe di residue speranze, un pareggio non servirebbe davvero a nessuno.

Il fantacalcista logico

Davvero troppi i turni senza segnare per un talento come lui. Kvaratskhelia inamovibile.

Il fantacalcista intuitivo

Primo gol fortunoso ma chi se ne importa. Olivera cerca altri bonus.

Il fantacalcista eccessivo

Davis sembra poter dare un contributo importante alla causa friulana.