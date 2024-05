PSG Borussia Dortmund: orario, dove vederla e formazioni

Al Parco dei Principa andrà in scena la sfida di Champions tra Psg e Borussia Dortmund: le ultime di formazione, orario e dove vederla

Al Parco dei Principi andrà in scena la sfida di Champions League tra Borussia Dortmund e Psg. Il secondo atto della semifinale di Coppa tra i due club che già si sono affrontati nella fase a gironi. Nella sfida dell’andata ad avere la meglio sono stati i tedeschi, con la rete di Fullkrug. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Mbappé, Barcola. Allenatore: Luis Henrique.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. Allenatore: Terzic.

ARBITRO: Daniele Orsato (Italia)

Dortmund-Psg: orario e dove vederla

La semifinale d’andata Borussia Dortmund-PSG si giocherà martedì 7 maggio dalle ore 21:00 al Parco dei Principi di Parigi. Sarà possibile guardare la sfida in chiaro su Canale 5 e per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La partita sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity, Now TV e per gli abbonati Sky sulla piattaforma Sky Go.