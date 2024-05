Cagliari Lecce: Gotti a un passo dalla salvezza. Anche perché sa fare le mosse giuste quando la squadra va male

Cagliari Lecce, le mosse di Gotti molto importanti per arrivare alla salvezza dei salentini: voti e pagelle dei quotidiani

«Lecce senz’anima e gioco nel primo tempo. Bravo a sfruttare il rosso di Gaetano cambiando moduli (4-2-3-1 e 4-2-4), inserendo esterni fiammeggianti»: il giudizio del Corriere dello Sport su Gotti inquadra difetti e poi pregi della prestazione dei pugliesi, che con l’1-1 di Cagliari è a ormai un passo dalla salvezza.

Il merito del nuovo mister non è banale, considerando le difficoltà di classifica e di morale nelle quali aveva rilevato la squadra dopo l’esonero di D’Aversa. Limitatamente a ieri, il quotidiano romano non va oltre il 6. Più generosa La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce mezzo voto in più per come il Lecce ha saputo crescere nei 90 minuti: «Primo tempo in sofferenza, cambi azzeccati come alcune mosse tattiche. Prova a vincerla».