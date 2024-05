Lecce, Sticchi Damiani: «Abbiamo mostrato che si può fare un calcio sostenibile»

Le parole di Saverio Sticchi Damiani, tecnico del Lecce, dopo la sconfitta subita dai salentini in casa contro l’Atalanta

Saverio Sticchi Damiani ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Lecce contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole.

SALVEZZA -«Resterà nella storia di questo club. Il mio obiettivo è ringraziare tutti i protagonisti di un’impresa incredibile. Quest’anno il Lecce ha dato messaggi importanti: si può fare un calcio sostenibile, pieno di giovani e proponendo calciatori delle volte anche in modo prematuro. Il tifoso oggi capisce l’importanza di avere una società sostenibile: quando abbiamo iniziato 4 anni fa mi dicevano che i tifosi non lo avrebbero capito. L’anno prossimo avremo un’occasione unica, provando a raggiungere la terza salvezza in Serie A che non è mai accaduto. Nello stesso anno realizzeremo un profondo restyling dello stadio e avvieremo le manovre per il centro sportivo. Ringrazio chi mi aiuta su questi tre fronti».

L’OBIETTIVO RIMANE LA SALVEZZA – «Dalla B sono salite compagini molto ambiziose. Io mi tengo stretto il ruolo di ultimi della classe all’inizio di ogni campionato, poi magari accade che riusciamo a smentire chi ci mette sempre ultimi. Se non dovesse accadere, avremmo fatto quello che dovevamo».

MERCATO – «Siamo stremati, qualche giorno di relax ci vorrà. Si inizierà comunque subito a programmare, siamo tutti pronti per metterci a lavoro, confrontarci sui programmi tecnici e ripartire sapendo che sarà una Serie A impossibile. Proveremo a centrare questa impresa impossibile».