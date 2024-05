Lecce Gotti: «Sconfitta agrodolce, la salvezza il nostro Scudetto. Pulman scoperto? Ecco cosa penso»

Le parole di Luca Gotti, tecnico del Lecce, dopo la sconfitta subita dai salentini in casa contro l’Atalanta

Luca Gotti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Lecce contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole.

I CAMBI DELL’ATALANTA HANNO CONDIZIONATO LA PARTITA – «Sono cambi di grande qualità. La sensazione è agrodolce, bella di festeggiare il traguardo grosso con i nostri tifosi ma poi dispiace quando non riesci a prendere punti. Le occasioni create non le abbiamo sfruttate e poi siamo stati puniti dalle qualità di alcuni giocatori».

CHE SENSAZIONI GLI DA’ LA SALVEZZA – «Una cosa che abbiamo fatto tutti insieme, aiutandoci per raggiungere il nostro piccolo scudetto. Con la progettualità riusciamo a solidificare l’edificio e a confrontarsi il prossimo anno con la storia. Il Lecce non è mai stato 4 anni di fila in A, vedremo di riuscirci».

VOLONTA’ DI RESTARE – «La progettualità di medio-lungo termine è innegabile, a prescindere da me. Abbiamo schierato tanti ragazzi nati dopo il 2000 e siamo salvi: margine molto interessante».

COSA GLI HA DATO QUESTO GRUPPO – «Totale disponibilità e non è scontato. In uno spogliatoio ci sono tante situazioni, non è facile trovare un gruppo così per fare le cose insieme».

SARA’ SUL PULMAN APERTO CON LA SQUADRA – «Ne farei volentieri a meno, ma questo non toglie nulla all’affetto di queste persone».