De Ketelaere e Ilicic: la prima stagione con l'Atalanta a confronto - Calcio News 24

Il confronto tra Ilicic e De Ketelaere parlando della prima stagione con l’Atalanta: numeri con una continuità assai interessante

De Ketelaere sta concludendo la sua stagione con l’Atalanta: annata di crescita mentale, fisica e consapevolezza dei propri mezzi. Ad inizio anno si parlava del belga (ex Milan) come “erede” di Josip Ilicic, ma al di là che siano due giocatori per certi versi simili e per altri diversi, un paragone con le loro prime stagioni si può fare.

Charles in 40 match ha siglato 11 goal e 8 assist: incidendo il 48% dei match e portando a casa 42 punti (1,05 a partita), dove nel mezzo si registrano la semifinale d’Europa League e la finale di Coppa Italia.

Il primo Josip invece 41 match; 15 goal e 10 assist, con l’incidenza sul 61% dei match incassando ben 37 punti (0,90 a partita): collezionando una semifinale di Coppa Italia, i sedicesimi d’Europa League e la qualificazione in Europa.