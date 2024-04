Calciomercato Napoli, Folorunsho e Gaetano verso il ritorno

Calciomercato Napoli, in attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore, ci sono già due certezze: i rientri di Folorunsho e Gaetano

Il Napoli inizia a lavorare sul calciomercato in attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore. Come riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo tecnico potrà però contare su due sicurezze: i rientri dal prestito di Folorunsho e Gaetano.

Il trequartista romano ha fatto 4 gol e un assist in questa stagione al Verona, finendo inoltre nei radar della nazionale. Per quanto riguarda Gaetano al Cagliari ha segnato 3 reti, l’ultima nel pareggio contro la Juve: nel suo caso il Napoli continua a monitorare le sue prestazioni in ottica futura.