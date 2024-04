Bruno Fernandes meglio di Odegaard: 10 gol nella sua stagione peggiore

Bruno Fernandes raggiunge quota 10 gol nella stagione più complicata da quando è al Manchester United: il confronto con Odegard

Ieri il Manchester United ha battuto lo Sheffield United per 4-2, trascinato dalla doppietta di Bruno Fernandes. In una stagione difficile per i Red Devils il centrocampista offensivo portoghese, non esente da colpe, ha raggiunto la doppia cifra di gol in Premier League.

Two of the finest attacking midfielders in the Premier League ✨ pic.twitter.com/0YrrDouCJy — Premier League (@premierleague) April 25, 2024

La Premier ha voluto celebrare il suo traguardo con un confronto con Odegaard, centrocampista dell’Arsenal in testa al campionato. Nonostante sia una delle sue stagioni peggiori, i numeri sorridono ancora al portoghese: 10 gol, 7 assist, 17 partecipazioni in zona gol, una in più del norvegese, e 99 occasioni create. L’unico aspetto su cui vince Odegaard è l’accuratezza nei passaggi – 87.1% contro 79.4% – e gli assist, 8.