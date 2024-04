Udinese Roma: Cannavaro può ripartire da una certezza

Udinese-Roma, Cannavaro può contare su una certezza: voti e giudizi dei quotidiani dopo il recupero della sfida

Il recupero dei 18 minuti non giocati di Udinese-Roma ha trovato la vittoria dei giallorossi all’ultimo respiro, causando grande amarezza a Fabio Cannavaro nel giorno del debutto sulla panchina friulana. A chi può aggrapparsi il nuovo tecnico? C’è un uomo tra i suoi che è stato eletto come il migliore da due quotidiani sportivi. E che potrebbe regalare qualche punto importante nella corsa salvezza: il suo portiere.

OKOYE – La Gazzetta dello Sport lo valuta meritevole del 6,5 in pagella: «Fa un mezzo miracolo su Azmoun al quale Perez consegna una palla gol. É sempre sicuro in uscita, sia alta che bassa. Deve arrendersi alla zuccata di Cristante. Come era successo a Verona». Il Corriere dello Sport ci vede anche qualcosa in più e lo porta al 7: «Una parata provvidenziale, prima della debacle nel finale. Non gli si può rimproverare nulla».