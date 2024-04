Infortunio Udogie: stagione finita e niente Europei per l’esterno

Infortunio Udogie: l’esterno del Tottenham si è operato e chiude la sua stagione: non ci sarà tra i convocati di Spalletti per Euro 2024

Brutte notizie per Destiny Udogie: l’esterno del Tottenham e della nazionale Italiana ha dovuto operarsi in seguito ad un infortunio patito di recente. La sua stagione in Premier League finisce qui, con Postecoglu che non potrà contarci per le ultime giornate.

Problemi anche per Spalletti: il ct Azzurro infatti non lo avrà a disposizione per gli europei. Di seguito le parole dell’esterno sui social.

«I progetti del cuore appartengono all’uomo, ma la risposta della lingua viene dal Signore. Un infortunio chiude anzitempo la mia stagione. Ciò non cancella quanto sono grata ad ogni persona che mi ha sostenuto quest’anno».