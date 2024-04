Salernitana: Dia verso la Premier, Tchaouna e Pirola alla Lazio

La Salernitana in vista della retrocessione si prepara a vendere i migliori pezzi della rosa: Dia piace in Inghilterra

La Salernitana, ultima e con un piede e mezzo già in Serie B, si prepara alle ultime giornate di campionato sapendo che già la prossima settimana può arrivare la conferma aritmetica della retrocessione.

Per questo motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, nella prossima finestra di mercato l’interesse dei campani sarà quello di sacrificare i migliori pezzi per fare cassa e ripartire da alcune certezze. L’addio più sicuro è quello di Dia, in rotta con la società da inizio stagione: valutato 40 milioni ad inizio campionato, ben al di sopra della clausola a 25, ora vale 20 milioni. In Italia piace a Fiorentina, Lazio e Napoli, ma occhio ai club di Premier League. Per quanto riguarda Tchaouna e Pirola, i due sono nel mirino della Lazio, anche lei pronta a ricostruire dopo le difficoltà di questa stagione.