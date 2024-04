City Guardiola: «Crollo Liverpool? Può capitare anche a noi»

Le parole di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, sulla sconfitta del Liverpool e la corsa per il titolo

Pep Guardiola, dopo la vittoria del Manchester City contro il Brighton, ha parlato della lotta per la vittoria della Premier League, che vede coinvolti i Citizens, Arsenal e Liverpool. Di seguito le sue parole.

«Ci restano cinque partite: partite difficili come quella con il Forest. Quello che è successo al Liverpool può succedere a noi e all’Arsenal. La gente non si aspetta una loro sconfitta contro il Crystal Palace o contro l’Everton, ma può succedere: è il calcio. Liverpool fuori dai giochi? Conosco il carattere di quella squadra e so che lotteranno fino alla fine. Dobbiamo farlo anche noi».