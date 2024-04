Il Brighton di De Zerbi in caduta libera: dalla zona Champions alla parte destra della classifica di Premier League

Il Brighton di De Zerbi è in caduta libera in Premier League, soprattutto dopo la sconfitta contro il Manchester City per 3-0 in trasferta. Oltre al campo, sono i numeri a parlare.

Nelle ultime 27 partite la squadra ha conquistato 29 punti: una squadra praticamente che lotterebbe per la salvezza.