De Rossi, conferenza Roma-Bologna: «Recupero Udinese? Si è creato un precedente» – VIDEO

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza alla viglia della sfida contro il Bologna di Motta. Le sue dichiarazioni:

LUKAKU – «Non sarà della partita. Ha avuto un problema muscolare di lieve entità, ma siamo fiduciosi che non sia nulla di grave. Giocherà uno tra Azmoun e Abraham, oggi capiremo bene. Non escludo che potremo usarli entrambi».

RECUPERO UDINESE – «La stessa Serie A ha sempre aiutato noi e le squadre impegnate in Europa per gestire queste gare nel modo migliore. Qui si è creato un precedente particolare, a mia memoria è la prima volta che non viene accordato un giorno e un orario per aiutare una squadra impegnata in una semifinale così importante. Mi dispiace che Casini non abbia ascoltato le nostre richieste legittime e sacrosante».