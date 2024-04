Euro 2024, Uva: «Il più grande investimento UEFA sostenibile»

Michele Uva ha parlato dell’investimento fatto dalla UEFA completamente sostenibile in vista dei prossimi Europei

Michele Uva, direttore per la sostenibilità sociale e ambientale dell’UEFA, durante la presentazione di Euro 2024 in Germania a Villa Almone.

UEFA – «E’ la prima volta che c’è un investimento di 32 milioni di euro solo sulla sostenibilità, è il più grande investimento fatto dalla Uefa su questo tema. Abbiamo creato attività in Germania per lasciare una legacy sul territorio post evento. Da qui in avanti il benchmark sarà Euro 2024, per questo poi toccherà a voi italiani e amici della Turchia raggiungere questo modello»