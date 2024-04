Torino Buongiorno: sirene inglesi per il difensore. Una squadra di Premier chiede informazioni: la RISPOSTA granata

Torino, Alessandro Buongiorno piace in Serie A e non solo: una squadra di Premier ha chiesto informazioni sul difensore

Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, è destinato ad essere uno dei protagonisti del prossimo calciomercato. Il calciatore piace alle big di Serie A – Inter, Milan, Juve e Napoli – oltre che in Europa, dove c’è stato un sondaggio del PSG. Adesso, come riportato dal Daily Express, è arrivata anche la Premier.

Come riportato dal giornale inglese il Tottenham – che nelle ultime stagioni ha pescato spesso in Italia – avrebbe chiesto informazioni ai granata per il difensore. La risposta della dirigenza del Toro è che con meno di 40 milioni il difensore non parte.