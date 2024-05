Vlahovic CONVINTO: «Juve, ottimo aver vinto la Coppa Italia, ma bisogna puntare allo SCUDETTO»

Vlahovic esalta la vittoria della Coppa Italia della sua Juventus, rimarcando la volontà di voler puntare a vincere lo Scudetto

Vlahovic ha parlato ai microfoni di JTV dopo la vittoria della Coppa Italia della Juve parlando anche di possibilità di vincere lo scudetto.

LA VITTORIA DELLA COPPA ITALIA – «E’ un’emozione unica, è il mio primo trofeo in Italia. Sicuramente è un po’ pesante. Abbiamo giocato una finale contro una squadra molto forte che è arrivata in finale di Europa League. Non era semplice. L’abbiamo vinta di squadra, siamo molto contenti. Abbiamo avuto l’aiuto dei tifosi che sono venuti in 40 mila e li ringrazio. Stasera, domani, già lunedì ci aspetta la partita col Bologna, dall’anno prossimo bisogna puntare a vincere tutto».

PARTITA DIVERSA PER LUI – «Il mio approccio in tutte le partite è uguale. Sicuramente ho sentito la partita di più, ma l’approccio è quello. Ho cercato di aiutare la squadra per quanto potevo. Anche loro mi hanno aiutato tanto sia oggi che nei momenti di difficoltà. Siamo stati sempre una squadra. Sono contento più per il gruppo e la gente che ci aiuta a preparare le partite quotidianamente. Poi rimarremo nella storia della Juve come una squadra che ha vinto qualcosa».

DEDICA SPECIALE – «Sicuramente per la mia famiglia, tutti i tifosi che ci seguono sempre e ovunque e ci danno grandissimo sostegno, per i miei amici. Dobbiamo pensare già all’anno prossimo. La Juve sono 4-5 anni che non vince lo scudetto, sono troppi. Dobbiamo tornare ad essere competitivi e lo saremo. Sarà difficile, però la Juventus chiede questo».