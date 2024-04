Fiorentina Sassuolo: 5 gol sul campo alla domenica sera e 4 in pagella al lunedì mattina. Ballardini senza idee

Fiorentina Sassuolo, voti e giudizi del Corriere dello Sport: Ballardini senza idee e i neroverdi rischiano la retrocessione

Cinque gol sul campo alla domenica sera e un po’ di quattro in pagella al lunedì mattina. Il Sassuolo perde malamente a Firenze e il Corriere dello Sport del giorno dopo lo condanna con tante insufficienze molto gravi, a partire dal suo tecnico. E tralasciamo i 4,5, altrimenti ci sarebbero stati quasi tutti gli undici mandati in campo…

BALLARDINI – «Sassuolo molle, senza idee, spento nel gioco: così la salvezza è un miraggio».

TRESSOLDI – «Pronti via, o quasi, e si carica subito di un’ammonizione (era diffidato) per un’entrata troppo decisa su Sottil. Il modo peggiore per invitare l’avversario diretto a puntarlo ogni volta che può».

VITI – «Fa fatica, tanta, troppa, ad arginare le incursioni ora di Ikoné e ora di Kayode, ora degli altri che dalla sua zona creano pericoli».

VOLPATO – «Il problema vero per i suoi è l’inconsistenza difensiva nei contrasti e nei disimpegni. Che il Sassuolo paga»