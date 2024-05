Sassuolo, Ballardini: «Sconfitta pesante, ma NON MERITATA. Adesso contro il Cagliari...»

Le parole di Davide Ballardini, allenatore del Sassuolo, dopo la sconfitta per 2-1 contro il Genoa. I dettagli

Davide Ballardini ha parlato a Dazn dopo Genoa-Sassuolo, terminata 2-1.

PAROLE – «C’è molta delusione perché il Sassuolo non meritava di perdere, oggi era una partita di straordinaria importanza. Aver perso oggi ci porta via tante speranza ma siamo ancora in gioco e vogliamo giocarcela fino alla fine. Pesa tantissimo perché perdere oggi vuol dire perdere tante possibilità di salvezza, ma detto questo la prestazione c’è stata. La squadra ha fatto una buona partita. Non ricordo parate del nostro portiere, anche noi non abbiamo creato tantissimo. Ci teniamo la buona prestazione, mancano due partite. Col Cagliari c’è un solo risultato. Ci serve la vittoria e poi vedere cosa viene fuori, non sarà facile vincere».