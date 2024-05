A Roma, il match valido per la finale di Coppa Italia 2023/2024 tra Atalanta e Juventus: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo Stadio Olimpico di Roma, Atalanta e Juventus si affrontano nel match valido per la finale di Coppa Italia 2023/24.

CRONACA

FINISCE QUI

94′ ESPULSO ALLEGRI per proteste.

93′ OCCASIONE ATALANTA. Palla in mezzo dove Ederson sgancia una conclusione che peró Perin riesce a parare.

89′ AMMONIZIONE BREMER. Cartellino giallo per perdita di tempo

83′ TRAVERSA JUVE. Filtrante di Milik per Miretti che colpisce la traversa.

80′ Cambi per la Juve: Fuori Cambiaso e Vlahovic, dentro Weah e Milik.

79′ PALO DELL’ATALANTA. Lookman si libera dalla sinistra tentando una conclusione potente e precisa, ma la palla finisce sul palo

77′ AMMONIZIONE DJIMSITI. Atterrato Vlahovic e cartellino giallo.

72′ RADDOPPIO BIANCONERO ANNULLAYO. Cross dalla destra di Cambiaso con Vlahovic che ha la meglio su Toloi e mette la firma sul 0-2. Goal annullato per fuorigioco.

71’MIRANCHUK. Cross di Ruggeri dalla sinistra dove sbuca il russo che però manda alto

68′ Cambio per la Juve: dentro Yildiz, fuori Chiesa

65′ Cambio per l’Atalanta. Fuori De Roon, dentro Toloi.

63′ Ripartenza bianconera 3 contro 3 con Chiesa che viene murato nel momento della conclusione. De Roon nel tentativo di rubare palla viene colpito.

62′ Si vede El Bilal con una conclusione dopo essersi girato. Deviazione e angolo.

61’Cambio per la Juve: Dentro Miretti, fuori Caviglia

58′ Cambi per l’Atalanta: dentro Hateboer, Scalvini, Miranchuk; fuori Pasalic, Hien, Zappacosta

53′ CONTATTO IN AREA con Hien che spinge Vlahovic in maniera evidente, ma per l’arbitro non è rigore.

52′ Contropiede pericolosissimo si Rabiot che a sua volta serve Chiesa che scivola. Rinvio Atalanta.

50’Ripartemza nerazzurra con Lookman che tenta la conclusione dove la deviazione diventa pericolosissima. Angolo Dea.

47′ Nerazzurri più dinamici rispetto ai bianconeri soprattutto sulla parte sinistra del campo.

45′ Cambio per l’Atalanta: fuori CDK, dentro El Bilal Touré

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

43′ PASALIC! Conclusione del trequartista croato che ha provato una conclusione in area colpendo però la difesa bianconera.

38’Cambiaso prova il tiro ad effetto dopo essersi liberato bene dell’avversario al limite dell’area. Palla alta.

37′ Tiro cross di Vlahovic che finisce tra le mani di Carnesecchi.

34′ Ripartenza bianconera con Vlahovic che ha la meglio su Zappacosta, la difesa mette fuori. Angolo Juve

33′ DE KETELAERE. Conclusione del trequartista belga dalla destra. Palla alta sopra la traversa

32′ Caviglia prova la conclusione rasoterra. Una telefonata per Carnesecchi.

28′ L’Atalanta si affida a Koopmeiners ed Ederson per ripartire in contropiede, ma Lookman sta facendo molta fatica.

22’Brutto colpo ai danni di Ederson, ma tutto regolare per il brasiliano.

20′ grandissimo recupero di Marten De Roon su un contropiede bianconero. Ora la Dea in avanti.

16’AMMONIZIONE HIEN. Intervento ai danni di Chiesa e cartellino giallo.

14′ Fallo di Koopmeiners ai danni di Gatti punizione Juve.

12′ Bella incursione di Pasalic su perfetto assist di Ederson, ma si allunga troppo la palla e L’azione sfuma

9′ Koopmeiners ruba palla mettendo in mezzo per Lookman che si gira e tenta il tiro, ma la difesa controribatte.

7′ Azione da sinistra con Iling junior a mettete un pallone in mezzo, ma Djimsiti salva tutto.

4′ GOAL DELLA JUVE: Azione di contropiede della squadra bianconera con Hien che si perde Vlahovic che mette in rete il pallone del vantaggio.

1′ È COMINCIATO IL MATCH