Atalanta, ecco le NUOVE MAGLIE per la stagione 2024 2025 - FOTO

𝑰𝒍 𝒇𝒊𝒍𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒊 𝒖𝒏𝒊𝒔𝒄𝒆… 🧶



Le nuove maglie Home e Away di Atalanta in collaborazione con @JomaSport 🪡



Our new Home and Away jerseys, courtesy of Atalanta and @JomaItalia 👕@Acqua_Lete | @RadiciGroup | #GewissGroup | #GoAtalantaGo ⚫️🔵