Percassi: «Noi vogliamo continuare a CRESCERE come gruppo Atalanta. Sul mercato...»

Maglia Atalanta 2024 2025, le DICHIARAZIONI di Luca Percassi su quella che sarà la nuova stagione: parlando anche del mercato

Alla conferenza stampa per la presentazione della nuova maglia dell’Atalanta 2024 2025, Luca Percassi ha voluto rilasciare queste dichiarazione. Nel mezzo la presentazione del nuovo Sponsor Acqua Lete.

DICHIARAZIONI LUCA PERCASSI

ACQUA LETE E ATALANTA – «Ci siamo conosciuti anni fa ed è iniziata questa collaborazione. Ci siamo piaciuti subito e abbiamo trovato molte in cose in comune. Avere la famiglia Lete è motivo di grande orgoglio per l’Atalanta che dimostra quanto la nostra società sia cresciuta. Una realtà fantastica, ho avuto modo di visitarli nella loro sede: l’Atalanta avrà occasione di crescere ed imparare. Noi siamo contenti perché l’Atalanta ha uno sponsor principale. Ci ha permesso di capire. La vittoria dell’Europa League ha gratificato molti, però al tempo stesso l’Atalanta non debba mai snaturarsi nonostante la sua crescita. Sempre partire con i piedi ben piantati per terra: non è stata agevolata, abbiamo riconquistato. Molti sponsor ora cercano l’Atalanta e per noi è molto importante».

MIRANCHUK E DJIMSITI – «Si concretizzano nel momento in cui è fatta. Per Djimsiti è arrivata l’offerta del Qatar. Una trattativa che va avanti da un po’ di tempo.»

O’RILEY – «Tanti giocatori sono accostati all’Atalanta e noi siamo pronti per cogliere ogni singola occasione di calciomercato.È come nei giorni scorsi, ogni tanto è bene essere ripetitivi. Non è nei nostri piani la cessione di Koopmeiners. Chiunque esca sarà sostituito, ma oggi non è un’urgenza, né una priorità ».