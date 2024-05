Sassuolo Boloca: «Ho realizzato il mio sogno qui, ora vogliamo salvarci. Il problema è stato mentale»

Le parole di Daniel Boloca, centrocampista del Sassuolo sull’obiettivo salvezza dei neroverdi e cosa non ha funzionato quest’anno

Daniel Boloca è intervenuto al Teatro Carani di Sassuolo al convegno “Generazione S con i giovani: dialoghiamo su sport, scuola e lavoro“. Il centrocampista rumeno ha parlato del momento delicato del club, in piena lotta salvezza e virtualmente con un piede già in Serie B. Di seguito le sue parole a SassuoloNews.net.

SALVEZZA – «Ho realizzato il mio sogno arrivando a Sassuolo e ringrazio la società per la grande opportunità. Non siamo purtroppo ripagando al meglio, ma il mio obiettivo è quello di non mollare mai e realizzare il sogno di tutti quanti, che è quello di mantenere la categoria. Essendo partito dal basso, non vorrei ritornarci, so quanto è importante mantenere la categoria, ho sempre sognato di essere qua, sogno di restare il più a lungo possibile qui per dare il mio contributo e ripagare la società che ha creduto in me. La società ha fatto qualcosa di unico, io devo solo fare del mio meglio».

COSA GLI HA LASCIATO LA PARTITA CON IL GENOA – «Ci ha lasciato ottime sensazioni perché abbiamo fatto una buona prestazione a livello difensivo nel primo tempo, è normale che con la palla adesso ci vengono meno le cose, ma l’atteggiamento è stato quello giusto, è normale che dobbiamo scendere con quell’atteggiamento del primo tempo però dando ancora di più, sapendo che affrontiamo la partita più importante della stagione».

NON ESSERE ABITUATI A LOTTARE PER LA SALVEZZA É UNO SVANTAGGIO – «No, per me questo qui è solo un alibi. Secondo me non ha funzionato a livello mentale, siamo stati deboli da quel punto di vista a parer mio, anche perché in tantissime partite abbiamo dimostrato che le qualità ci sono, abbiamo battuto squadre importanti, ma la responsabilità è solo nostra, siamo responsabili di quello che è successo, dobbiamo cercare di rimediare quanto fatto fino ad ora e dare tutto per raggiungere la salvezza».