Moviola Atalanta Juventus, l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Atalanta e Juventus, valido per la finale di Coppa Italia 2023/24. Dirige la sfida l’arbitra Maresca.

PRIMO TEMPO

16’AMMONIZIONE HIEN. Intervento ai danni di Chiesa e cartellino giallo.

SECONDO TEMPO

53′ CONTATTO IN AREA con Hien che spinge Vlahovic in maniera evidente, ma per l’arbitro non è rigore.

72′ RADDOPPIO BIANCONERO ANNULLAYO. Cross dalla destra di Cambiaso con Vlahovic che ha la meglio su Toloi e mette la firma sul 0-2. Goal annullato per fuorigioco.

77′ AMMONIZIONE DJIMSITI. Atterrato Vlahovic e cartellino giallo.

94′ ESPULSO ALLEGRI per proteste.