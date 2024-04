Conferenza Allegri pre Juve Milan – VIDEO

Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico alla vigilia di Juve Milan, valida per la 34.ma giornata di Serie A

Juve e Milan arrivano allo scontro diretto per il secondo posto con stati d’animo contrastanti: i rossoneri vogliono cancellare l’ennesima sconfitta in un derby mentre i bianconeri, approdati in settimana in finale di Coppa Italia, tornare al successo in campionato.

Appuntamento quindi alle ore 18.00 di sabato 27 aprile all’Allianz Stadium di Torino.



LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24