Roma Juve, Calvarese: «Qualche imprecisione tecnica e disciplinare»

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha analizzato gli episodi successi durante Roma- Juve dell’Olimpico. Le sue parole a Tuttosport:

ANALISI – «L’arbitro lombardo commette qualche imprecisione tecnica e disciplinare. Forse esagerata una punizione per la Roma per fallo su Baldanzi, mentre manca probabilmente un cartellino giallo a Danilo per un altro fallo sempre su Baldanzi da cui scaturisce un’altra punizione dal limite. Comincia dopo 4 minuti decretando un’ammonizione giusta per il fallo in ritardo di Weah su Svilar, e successivamente sanziona anche Rabiot per un intervento su Kristensen e Abraham per fallo su Danilo. Nel secondo tempo, la Roma chiede il secondo giallo per Weah per un intervento su Paredes. L’esterno americano colpisce prima il pallone e poi, sullo slancio, anche la caviglia del suo avversario. Si accende un parapiglia, e Allegri sostituisce il suo calciatore per evitare guai peggiori».