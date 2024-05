Calciomercato Juventus, ACCELERATA per il talento: Milan e Inter inseguono, ma i bianconeri sono in pole

La Juventus, dopo aver esonerato Allegri, penserà a ripartire con un nuovo progetto: ecco le ultime sul calciomercato

La Juventus dovrà ripartire senza Allegri e (probabilmente) con Thiago Motta in panchina. In attesa di ulteriori aggiornamenti a riguardo, i bianconeri si stanno già muovendo in sede di calciomercato.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Khephren Thuram è uno degli obiettivi della Juventus che per il momento parte davanti a Milan e Inter. Il centrocampista classe 2001 è in scadenza di contratto a giugno 2025 con il Nizza e vorrebbe salutare la Francia per una nuova esperienza. La valutazione è introno ai 15-20 milioni di euro.