Roma Juventus: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo Stadio Olimpico, il match per la 35ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Roma e Juventus: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo Stadio Olimpico, Roma e Juventus si affrontano nel match valido per la 35esima giornata della Serie A 2023/24.

PRIMO TEMPO

Buon inizio dei bianconeri che creano alcune occasioni nei primi minuti con Chiesa e Vlahovic. Rispondono i giallorossi con la traversa di Kristensen che dà fiducia alla Roma, che prende campo e al quarto d’ora sblocca il risultato: bravo Baldanzi a trovare il fondo e servire Dybala, che controlla in area e serve Cristante. Conclusione respinta da Szczesny e poi tap in di Lukaku. La Roma sembra in controllo della partita, ma la Juve alla mezzora pareggia: ottimo spunto di Chiesa che mette in mezzo per Bremer che di testa infila l’1-1.

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Llorente, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, Dybala. All. De Rossi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.